Pandemia leva a quebra de 3,1% no consumo de eletricidade em 2020

Impacto foi “particularmente visível” no segundo trimestre do ano passado.

No ano passado, o consumo de eletricidade em Portugal continental registou uma diminuição de 3,1% face ao ano anterior. Esta quebra é “fruto da quebra generalizada da atividade económica resultante das medidas de confinamento”, justifica a Agência para a Energia (ADENE).

A agência diz que o impacto foi “particularmente visível” no segundo trimestre de 2020, período em que se registou uma quebra de 11% face ao período homólogo.

No entanto, nos últimos seis meses do ano, “observou-se uma normalização do consumo de eletricidade”.