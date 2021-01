Tráfego de passageiros nos aeroportos da Vinci caiu 70% no mundo

O tráfego de passageiros na rede de aeroportos Vinci diminuiu 70% em 2020, registando um total de 76,6 milhões de passageiros recebidos, contra 255 milhões em 2019, divulgou esta terça-feira a empresa que gere as principais infraestruturas aeroportuárias em solo português.

Em comunicado, a Vinci explica que “esta situação é o resultado da imposição de fortes restrições de viagem, postas em prática em todo o mundo”, para combater a propagação da pandemia de covid-19. “Os aeroportos da rede com sede na Europa e na Ásia, onde as medidas restritivas foram as mais severas, relataram quedas mais acentuadas no tráfego (cerca de 72%) do que nos aeroportos das Américas (cerca de 61%)”, lê-se na nota.

Em Portugal, o tráfego de passageiros na rede Vinci Airports – onde se incluem os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada – diminuiu 69,6% em 2020, em relação ao ano anterior. Depois de um pico durante o verão, houve uma penalização no quarto trimestre causada pelas novas restrições impostas em França, Reino Unido e Alemanha, em particular. No total, 76 580 passageiros pelos principais aeroportos portugueses.