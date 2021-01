TAP. Susana Nereu de Oliveira Ribeiro renunciou a cargo no conselho fiscal

A TAP comunicou esta terça-feira a saída de Susana Nereu de Oliveira Ribeiro do cargo de vogal do conselho fiscal da companhia aérea. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP esclarece que a dirigente “renunciou, por meio de carta datada de 25 de novembro de 2020, ao cargo de vogal do Conselho Fiscal da TAP”.

Susana Nereu de Oliveira Ribeiro foi eleita para o conselho fiscal da TAP em março de 2020, depois da renúncia de Sérgio Rodrigues à presidência daquele órgão. Na altura, o anterior vogal do conselho fiscal da TAP, Paulo Galvão André, em representação da Baker Tilly, PG & Associados, foi eleito como presidente do conselho fiscal da TAP, que passou também a integrar Susana Nereu de Oliveira Ribeiro – ambos tinham sido eleitos para o remanescente do mandato 2018/2020 em curso. No comunicado à CMVM a TAP não avança nenhum nome para ocupar o lugar deixado vago.