Proteção civil alerta para chuva, neve e vento nas próximas 48 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançou, esta terça-feira, um alerta para o agravamento do estado do tempo no continente nas próximas 48 horas. Prevê-se chuva forte, neve, vento e agitação marítima.

A ANEPC chama a atenção, através de um comunicado, para as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximo dois dias e que indicam "períodos de precipitação, por vezes forte", que podem ser acompanhados de trovoada nas regiões montanhosas do Norte e Centro, em especial junto ao litoral.

O IPMA prevê também a intensificação do vento, o aumento da agitação e a possibilidade de queda de neve acima dos 1600 metros.

Com o agravamento do estado do tempo, há a possibilidade da ocorrência de cheias em meio urbano e nas áreas de maior vulnerabilidade, assim como a acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água na estrada.

Nesse sentido, a ANEPC recomenda a adoção de "comportamentos adequados", sobretudo nas zonas de maior risco.