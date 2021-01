Ministro da Economia infetado com covid-19

O ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, acusou positivo num teste à covid-19.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia, através um comunicado.

“O Ministro já se encontrava, como medida de precaução, em isolamento profilático desde sábado. Tendo, entretanto, apresentado alguns sintomas, foi testado e o resultado acusou positivo”, lê-se na nota do Governo.

Recorde-se que o isolamento que Pedro siza Vieira estaria a cumprir se deve ao contacto com o ministro das Finanças, João Leão, cujo diagnóstico positivo foi revelado no sábado.

O ministro da Economia é assim o sexto elemento do Governo português a testar positivo à covid-19, os restantes foram o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o ministro do Planeamento, Nelson de Souza; o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro e a ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e João Leão cujo contágio foi confirmado no sábado.