Classes baixas

Claro que o Chega poderá ter mais votos do que se diz.

Sem provocar admiração, um estudo do DN sobre as suas sondagens dava o Chega entra os radicais na meia-idade da classe média-baixa, como de resto é típico desta ideologia, e os restos do CDS entre os pobres que se estão a ir, embora a maioria desta classe prefira o PS.

Enfim, não vejo aqui nenhuma surpresa. Claro que o Chega poderá ter mais votos do que se diz. Porque muitos dos seus eleitores, embora quase sempre radicais na meia idade e da classe média mais baixa, terão vergonha de responder com sinceridade aos inquéritos de opinião. Mas depois...