Efemérides de 20 de janeiro

1265 Realizou-se há 756 anos a primeira reunião do Parlamento inglês, no Palácio de Westminster, no tempo de Henrique III (1207-72, coroado em 16), filho de João Sem Terra (1166-1216, a reinar desde 1199), que assinara a Magna Carta, muito antes da existência do actual Reino Unido (1800).

1486 Cristóvão Colombo (1451-1506) apresentou-se há 535 anos em Córdova, fugido de Portugal, aos Reis Católicos, e entrou au seu serviço..

1796 D. Maria I (1734-1816) criou há 225 anos a Real Biblioteca Pública da Corte, embrião da Biblioteca Nacional, já na Regência de D. João VI, iniciada em 1792.

1841 A China cedeu Hong Kong ao Reino Unido, na 1ª Guerra do Ópio entre os 2 países (1839-42, sendo a segunda entre 1856-60).

1872 Foi apresentada a primeira proposta de reforma do ensino português há 149 anos, no tempo de D. Luís (1838-89, a reinar desde 61), Governo regenerador de Fontes Pereira de Melo, que impôs a obrigatoriedade da instrução primária a crianças de ambos os sexos.

1942 Realizou-se há 79 anos a Conferência de Wannsee, em Berlim, onde foi estabelecido o projeto nazi de extermínio dos cerca de 11 milhões de judeus da Europa.

1960 Pela primeira vez, há 61 anos, um memorando do Estado-Maior General das Forças Armadas ainda no Regime salazarista admitiu a possibilidade de guerra, nos territórios africanos sob administração portuguesa.

1973 Amílcar Cabral (n.1924), dirigente histórico e fundador do PAIGC, foi assassinado há 48 anos em Conacri, numa acção que teria sido planeada pela PIDE-DGS, polícia marcellista.

1995 A RDP inaugurou há 26 anos as emissões radiofónicas para Timor-Leste, que atingiria a independência da Indonésia oficialmente em 2002.

2004 Os líderes dos governos português e espanhol, Durão Barroso e Rodriguez Zapatero, assinaram há 17 anos o acordo sobre o Mercado Ibérico de Electricidade, Mibel.

2007 A senadora democrata Hillary Clinton (n.1947) anunciou há 10 anos a candidatura às presidenciais de 2008 nos Estados Unidos (ganhas por Obama), mas só se tornou a primeira mulher a entrar na final, representando os Democratas, na eleição à Casa Branca contra Trump.

2017 Donald Trump tomou posse há 4 anos como 45.º Presidente dos EUA, e na sua errática presidência começou logo por assinar um decreto contra a lei de seguros de saúde "Obamacare", que tinha prometido revogar na campanha eleitoral.

2018 Macron afirmou há 3 anos que restabeleceria em França o Serviço Militar Obrigatório.