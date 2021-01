Sara Sampaio atacada nas redes sociais após criticar André Ventura: "Os fascistas saíram todos da toca"

Sara Sampaio utilizou recentemente as redes sociais para criticar o Chega. Contudo, a modelo acabou a ser atacada depois de expressar a sua opinião.

"É assim que começa!!!! Que nojo", escreveu na altura Sara Sampaio, na legenda de algumas imagens relacionadas com André Ventura e o Chega, partilhadas no Twitter.

É assim que começa!!!! Que nojo! https://t.co/VpjY2q8je9 — Sara Sampaio (@SaraSampaio) January 18, 2021

Esta terça-feira, a modelo portuguesa voltou a recorrer à mesma rede social para partilhar algumas das mensagens que recebeu na sequência da publicação. "Bem, os fascistas, machistas, racistas, etc, saíram todos da toca. Parece que ofendi muitos egos de merda aqui! Se a carapuça serve... uns mandaram-me de volta a cozinha, outros para me dedicar só à moda, uns até me chamaram de pega. Podem me chamar o que quiserem...", escreveu.

"Eu continuo ter o direito à minha opinião e vocês não deixam de ser uma vergonha gente", acrescentou.

Bem os fascistas, machistas, racistas, etc, saíram todos da toca! 🤣 Parece que ofendi muitos egos de merda aqui! Se a carapuça serve... uns mandaram-me de volta a cozinha, outros para me dedicar só à moda, uns até me chamaram de pega! 🤣 podem me chamar o que quiserem... — Sara Sampaio (@SaraSampaio) January 19, 2021

Mas Sara Sampaio não ficou por aqui. "Ontem à noite cheirava muito a m***** aqui perto de minha casa. Já percebi porquê... houve um comício do chega aqui ao lado", disse.

De realçar que e o último comício de André Ventura, candidato a Belém, realizou-se em Leça da Palmeira, na segunda-feira.