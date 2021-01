Homem guardava vídeos e fotografias de menores de 14 anos em poses e atividades pornográficas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 53 anos, por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores, no arquipélago dos Açores.

Em comunicado, esta quarta-feira, a autoridade revela que a detenção ocorreu no âmbito de busca domiciliária realizada no concelho de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel. Foi encontrado e apreendido equipamento informático do suspeito, contendo diversas fotografias e vídeos, onde se visualizam menores de 14 anos de idade, em poses e atividades pornográficas.

O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.