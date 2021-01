Carrinha que transportava vacinas contra a covid-19 despista-se na A2

Acidente ocorreu ao quiómetro 60, no sentido Norte/Sul.

Uma carrinha, que transportava vacinas contra a covid-19, despistou-se, esta quarta-feira, na A2, sentido Norte/Sul.

O motorista sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado pelos bombeiros para o Serviço de Urgência Básica de Alcácer do Sal.

O acidente ocorreu pelas 11h30, ao quilómetro 60, entre Marateca e Alcácer do Sal. A carrinha tinha partido de Coimbra e tinha como destino Ourique, no distrito de Beja. O acidente não envolveu outros veículos.

Fonte do Ministério da Saúde, citada pelo Diário de Notícias, indicou que as vacinas estão a ser avaliadas neste momento por uma equipa farmacêutica, em articulação com o Infarmed.

A carrinha transportava 152 frascos de vacinas da BioNtech-Pfizer. Os frascos foram imediatamente transportados "pela equipa da GNR que estava a fazer a escolta do transporte, para o Centro Hospitalar mais próximo do local".

Notícia atualizada pelas 14h00.