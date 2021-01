Trump já disse adeus à Casa Branca: "Voltaremos de alguma forma"

Donald Trump assistirá à cerimónia de tomada de posse de Biden a partir do seu clube em Mar-a-Lago, na Flórida.

Donald Trump já deixou a Casa Branca. Na companhia da primeira-dama, Melania Trump, o 45.º Presidente dos EUA embarcou num helicóptero até à base aérea de Joint Base Andrews, em Maryland, para rumar à Flórida.

Já na base aérea, e na presença dos apoiantes e da família, Trump recordou “quatro anos incríveis” da sua vida e agradeceu à família pelo trabalho que também desenvolveram durante o mandato.

"Tivemos quatro anos incríveis e alcançámos muitas coisas", disse Trump. "Lembrem-se de nós", acrescentou. "O maior país do mundo, a melhor economia do mundo", destacou.

Donald Trump, que disse ter dado “tudo em campo”, congratulando-se com a vacina contra a covid-19 e com os números “incríveis” que a economia atingiu durante a sua presidência, garantiu ainda que irá voltar “de alguma forma”.

"Irei lutar sempre por vocês", afirmou Trump no discurso de despedida, enquanto os fãs gritavam palavras de apoio e agradecimento. "Adeus, voltaremos de alguma forma... Tenha uma boa vida", atirou.

Trump e a família entraram depois no Air Force One ao som da música “My way", de Frank Sinatra.

De realçar que Trump é o primeiro Presidente dos EUA que, em quase 150 anos, não estará presente na cerimónia de tomada de posse do sucessor.