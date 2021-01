Gigi Hadid descobriu que estava grávida antes de desfilar na passarela

“Eu estava com tantos enjoos nos bastidores, mas aprendi a controlá-los se continuasse a comer. A minha mãe fazia-me muitos lanches para comer antes dos desfiles”, disse a modelo no Twitter.

Gigi Hadid foi mãe de uma menina com o cantor Zayn Malik em setembro, e nesta segunda-feira, revelou que foi no dia antes de desfilar na passarela de Tom Ford que descobriu que estava grávida.

Hadid passou por uma fase em que desejava comer de tudo. “Bagels com queijo cremoso, brownies para o café da manhã, torradas com massa azeda e salada de tomate com muito azeite, sal e pimenta”.

A sua salvação para satisfazer estes desejos foi a cantora Taylor Swift. “Durante o mês da moda na Europa era difícil encontrar bagels, então eu comia principalmente pão e queijo holandês (exceto em Londres, Taylor trouxe-me bagels),” afirmou Hadid no Twitter. “O dia mais difícil com as náuseas foi no desfile da Burberry”.

Apesar de ainda não ter anunciado o nome da sua bebé, Gigi Hadid vai publicando com regularidade a vida maternal.