Marcelo diz que encerramento das escolas pode ficar decidido entre hoje e quinta-feira

Governo pode não esperar pela reunião com especialistas na próxima semana para tomar a decisão.

O Presidente da República afirmou, esta quarta-feira, que o Governo vai ponderar, entre hoje e amanhã, o eventual encerramento das escolas, podendo revelar a decisão ainda antes da sessão alargada com epidemiologistas marcada para-a próxima terça-feira.

O Governo está a analisar "se se deve esperar até à sessão com os epidemiologistas marcada para terça-feira" para tomar uma decisão sobre as escolas, adiantou o chefe de Estado.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram feitas na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, numa ação de campanha como candidato às eleições presidenciais do próximo domingo.

Sublinhe-se que a maioria dos epidemiologistas, que já abordaram publicamente o assunto, parece defender o ensino à distância para alunos com mais de 12 anos.

A ministra da Saúde e a ministra da Presidência estão neste momento reunidas com epidemiologistas, para discutir o assunto e as conclusões do encontro serão depois apresentadas, ainda esta quarta-feira, ao primeiro-ministro, assim que chegue de Bruxelas.