O primeiro tweet de Biden como Presidente

Joe Biden já é oficialmente o novo Presidente dos Estados Unidos, e como tal já assumiu a sua conta de Twitter @POTUS.

"Não há tempo a perder quando se tem uma crise para enfrentar", lê-se no primeiro tweet de Joe Biden como Presidente. "É por isso que hoje, vou já para a sala oval para começar a trabalhar de forma a devolver ações e alívio imediato para as famílias americanas", acrescentou.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.