SC Braga elimina Benfica e está na final da Taça da Liga

Minhotos defrontam o Sporting no sábado.

O Sporting de Braga venceu esta quarta-feira em Leiria o Benfica por 2-1, na segunda meia-final da Taça da Liga 2020/2021, afastando a equipa encarnada da competição e garantindo um lugar na final, disputada no sábado.

Foi Abel Ruiz quem inaugurou o marcador com um golo aos 28', mas Pizzi conseguiu o empate com um pénalti marcado aos 45’. Já na segunda parte um golo de Vítor Tormena aos 59' voltou a dar a vantagem ao Braga e selou o resultado.

O SC Braga vai assim disputar a final com o Sporting no sábado às 19h45. Recorde-se que os leões eliminaram o FC Porto esta terça-feira, com uma vitória também por 2-1.