Efemérides de 21 de janeiro

1506 A Guarda Suíça entrou há 515 anos em Roma, chamada pelo Papa Júlio II (1443-1513, Pontífice desde 1503), ficando desde então ao serviço dos Papas como Polícia do Vaticano.

1793 Luís XVI (n.1754, a reinar desde 74) foi executado na guilhotina há 228 anos, na sequência da Revolução Francesa de 1789, que só o depôs em 92.

1885 Foi suspensa há 132 anos a publicação do semanário ilustrado humorístico O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro, que tirou o nome ao seu adversário Fontes Pereira de Melo e se publicava desde 1879.

1892 O deputado às Cortes portuguesas Ferreira de Almeida (1847-1902, ministro da Marinha com Hinytze Ribeiro) propôs há 129 anos a venda das colónias (com excepção de Angola e Índia) para colmatar o défice orçamental de 10 mil contos, na sequência da Bancarrota parcial declarada pelo ministro das Finanças Oliveira Martins (1845-94) num Executivo de Dias Ferreira.

1930 Abriu-se há 91 anos em Portugal uma crise de governo, com o ministro das Colónias demissionário, o Gen. Eduardo Marques (1867-1944), na sequência da questão do Caminho de Ferro de Luanda a Ambaca, levando à queda do 6º Executivo da Ditadura, liderado pelo Gen. Ivans Ferraz (1870-1933).

1951 Foi inaugurada há 70 anos a Barragem de Castelo do Bode (segundo projecto do engenheiro francês A Coyne), no rio Zêzere, distrito de Santarém, uma das maiores do país, que abastece Lisboa de água.

1968 Um bombardeiro americano B-52, carregando quatro bombas de hidrogênio, caiu há 53 anos na Groenlândia, deixando escapar grandes quantidades de plutônio sobre o gelo.

1971 O Executivo de Marcello Caetano (1906-80, chefe de Governo entre 68-74), numa definitiva deriva ditatorial, decretou há 50 anos o estado de exceção nas universidades portuguesas, aumentando a violência policial sobre os alunos.

1976 O avião supersónico Concorde, de produção anglo-francesa (entre 1965-78), entrou há 45 anos no serviço regular das companhias Air France e British Airways – tendo deixado de voar em 2003, na sequência de um desastre em 2000 de uma das unidades da Air France.

1988 O Parlamento português aprovou há 33 anos (Cavaco Silva) a Lei de Radiodifusão que regulava a abertura do espectro a estações privadas locais e regionais.

2010 António Saraiva tomou posse há 11 anos como novo presidente da CIP (Confederação da Indústria Portuguesa, agora Confederação empresarial de Portugal) sucedendo a Francisco Van Zeller.

2012 Abertura oficial, há 9 anos, de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura.

2015 O então Presidente norte-americano Barack Obama pediu ao Congresso dos EUA, dominado pelo Partido Republicano, para iniciar em 2015 o debate sobre o levantamento do embargo contra Cuba.

2017 Marcha das Mulheres, uma série de manifestações contra o então Presidente dos EUA, Donald Trump, e a favor dos direitos das mulheres e das minorias, reuniu há 4 anos milhares de pessoas em vários locais do mundo.

2019 A PSP abriu há 2 anos inquérito interno sobre o uso excessivo de força no Bairro da Jamaica, de que resultou pelo menos um morto.