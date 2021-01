Matou animais ao pontapé e mandou as imagens à ex-namorada ameaçando matá-la da mesma forma

Um homem, de 32 anos, foi detido pela GNR, na segunda-feira, por violência doméstica e maus-tratos a animais de companhia, no concelho de Lousada.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, durante o relacionamento, ameaçou de morte e exerceu agressões físicas contra a vítima, a namorada de 36 anos, começa por informar a GNR, em comunicado.

Num dos últimos episódios de violência, durante a passagem de ano, o homem, “como forma de humilhação, deitou sobre o corpo da vítima uma garrafa de bebida alcoólica, fazendo com que esta fugisse à procura de ajuda, levando-a a abandonar a residência”.

“Inconformado com o fim do relacionamento em dezembro de 2020, o suspeito condicionava os movimentos da vítima, bem como reiterava as ameaças de morte e injúrias através de mensagens”, lê-se.

Como forma de intimidação, o homem matou ainda dois animais domésticos com recurso a pontapés, enviando as imagens dos animais mortos à vítima e fazendo-lhe promessas de que a ia matar da mesma forma.

O homem foi detido, tendo sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, na terça-feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de sair do concelho de residência, apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e proibição de contactar a vítima por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica.