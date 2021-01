Cerca de 80% dos inscritos votaram no domingo

Votaram 197.903 eleitores nos 308 concelhos do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Cerca de 198 mil eleitores votaram antecipadamente no passado domingo, o que corresponde a mais de 80% do total de inscritos na modalidade de voto antecipado em mobilidade para as eleições Presidenciais, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

“De acordo com os dados reportados pelas câmaras municipais à Administração Eleitoral, votaram 197.903 eleitores nos 308 concelhos do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”, informa um comunicado emitido pela tutela liderada por Eduardo Cabrita.

De realçar que esta modalidade de voto antecipado se tinha realizado, nos dois últimos atos eleitorais, apenas nas capitais de distrito e nas ilhas das regiões autónomas. Nesta eleição, foi alargada a todos os concelhos.

Nas eleições para a Assembleia da República de 2019, votaram antecipadamente 50.638 pessoas.

Quem se inscreveu para o voto antecipado e não o fez poderá votar no próximo domingo, dia 24.