Câmara de Sintra interdita todas as praias do concelho

A Câmara Municipal de Sinta anunciou esta quinta-feira a interdição de todas as praias do concelho. Está assim proibido o estacionamento de veículos e a frequência nas praias e zonas de arribas do litoral, com o objetivo de conter a "propagação na nova vaga de covid-19 que se encontra em curso”.

Segundo um comunicado, a “decisão surge após verificar-se que as zonas de lazer e estacionamento junto ao litoral constituem um risco objetivo enquanto polos de atratividade de pessoas”. “Torna-se imperativo evitar o contacto próximo entre pessoas e a respetiva movimentação e circulação”, lê-se.

A Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal de Sintra vão ficar responsáveis pelas ações de fiscalização nos locais. “Faremos tudo o que for necessário para garantir a segurança no espaço público”, afirmou o presidente do município, Basílio Horta, no comunicado.