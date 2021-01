Igreja Católica suspende missas a partir de sábado

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou, esta quinta-feira, a suspensão das missas a partir de sábado. A decisão foi tomada em detrimento do agravar da situação epidemiológica do novo coronavírus. As missas eram uma das exceções deste confinamento.

“Embora lamentando fazê-lo, a Conferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão da celebração ‘pública’ da Eucaristia a partir de 23 de Janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses e outras actividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações”, indica o comunicado da CEP.

Já nos Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, as dioceses locais terão “orientações próprias”.

Os bispos sublinham que é “um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação”.

A solução será apresentar as celebrações por via digital ou transmitidas em direto.

A única exceção são os funerais, que continuam a vigorar de acordo com as orientações do novo confinamento.