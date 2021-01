Costa confirma encerramento das escolas durante 15 dias. Acompanhe aqui

O Governo esteve reunido em Conselho de Ministros, esta quinta-feira de manhã, numa reunião de emergência. O primeiro-ministro, António Costa, falou ao país depois do encontro, e confirmou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino nos próximos 15 dias, a partir de amanhã.

O primeiro-ministro começou por destacar que o Instituto Ricardo Jorge forneceu ontem novos dados sobre a variante britânica do novo coronavírus, verificando-se que há um crescimento muito acentuado da mesma. “Na semana passada tínhamos uma prevalência de 8%, esta semana temos 20% e os estudos indicam que possa atingir os 60%”, disse.

Assim, é imperativo fazer três alterações às medidas já decretadas: Encerramento das lojas do cidadão, mantendo-se apenas o atendimento por marcação noutros serviços públicos; Suspensos os prazos de todos os processos não urgentes nos tribunais; interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias.

Sobre as escolas, o chefe do executivo socialista indica que esta interrupção escolar será devidamente compensada no calendário. Já os pais terão as faltas justificadas ao trabalho e apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento - estes apoios correspondem a 66% do vencimento. Alguns estabelecimentos de ensino irão permanecer abertos para crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, filhos dos trabalhadores essenciais.

Irá manter-se o apoio alimentar a todas as crianças que beneficiam de apoio social escolar, bem como todas as atividades relativas à intervenção precoce e necessidades educativas especiais. A CPCJ mantém-se em funcionamento.