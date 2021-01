Votar em segurança? Eis as recomendações da Câmara de Cascais

A Câmara Municipal de Cascais anunciou sete recomendações para exercer o voto em segurança no próximo dia 24 de janeiro para as eleições presidenciais de 2021.

“Atendendo à possível instabilidade na constituição nas mesas de voto, por baixas de última hora, bem como à necessidade processual de proceder ao depósito em urna dos votos antecipados do passado dia 17 de janeiro”, a Câmara aconselha a que não vá imediatamente, às 08h00, às mesas de voto.

Para haver um circuito sanitário em segurança, a câmara indica quais são as melhores horas para cada faixa etária ir votar: os eleitores com 60 ou mais anos devem exercer o voto “preferencialmente na parte da manhã, entre as 09h00 e as 13h00”; na faixa etária entre os 40 e os 59 anos, os eleitores devem ir ao início da tarde, a partir das 13h00 até às 17h00; e por último, entre as 17h00 e as 19h00, os eleitores entre os 18 e os 39 anos de idade.

Ao longo do dia de votação, “a Câmara de Cascais e as Juntas de Freguesia tentarão, na medida do possível, ter grupos de acompanhamento dos cidadãos idosos ou com mobilidade reduzida para melhor gestão das prioridades.”

Também são aconselhadas as medidas que foram apeladas no dia de voto antecipado: levar caneta própria e não partilhar a sua; desinfetar as mãos e, se tal for possível, o documento de identificação; estar apenas o tempo necessário no local do voto; respeitar as filas, o distanciamento social e o uso da proteção facial.