Morreram mais de mil pessoas com covid-19 no Reino Unido pelo terceiro dia consecutivo

As autoridades de saúde britânicas atualizaram o número de vítimas mortais da covid-19 no país para 94.580, depois de terem sido reportados 1.290 óbitos nas últimas 24 horas. Trata-se de um número elevado, que ainda assim constitui uma diminuição face aos dados do dia anterior, quando foram notificadas 1.820 mortes naquele que é um dos países mais afetados pela pandemia.

No mesmo período de tempo foram também confirmados 37.892 novos contágios, uma ligeira descida face às 38.905 infeções registadas na véspera. No total o Reino Unido soma agora, desde o início da pandemia, mais de 3,5 milhões de casos.

O Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico adiantou ainda que já foram 4.973.248 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.

The #COVID19 Dashboard has now been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Thursday 21 January 2021, 37,892 new cases and 1,290 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 4,973,248 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/pAjcNuBP2B