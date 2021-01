Bastonário revela que morreram dois médicos infetados com covid-19 nos últimos dias

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, “só nos últimos dois dias faleceram dois médicos com covid-19, que estavam obviamente a trabalhar".

Nos últimos dois dias, morreram dois médicos infetados com covid-19. De acordo o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, estes médicos encontravam-se a trabalhar.

“Só nos últimos dois dias faleceram dois médicos com covid-19, que estavam obviamente a trabalhar. Esta é uma realidade que nos começa a escapar. O número de infetados médicos, as necessidades que estão a acontecer no terreno e o impacto na vida das pessoas”, sublinhou Miguel Guimarães, citado pela Lusa.

Durante uma audição no parlamento, o bastonário disse que os profissionais de saúde estão a fazer “um trabalho magnífico”, mas "não conseguem ir mais além porque na realidade faltam pessoas, equipamentos e camas de internamento e de cuidados intensivos".

"Há médicos que têm que lidar com situações absolutamente desastrosas em termos daquilo que é a capacidade de resposta que é terem doentes à espera que não conseguem ver, porque não há espaço porque as pessoas têm dificuldades neste momento a nível dos internamentos, dos cuidados intensivos”, afirmou.