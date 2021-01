Brasil cancela Carnaval do Rio de Janeiro devido à covid-19

O Brasil é um dos países do mundo mais afetado do mundo pelo novo coronavírus.

A prefeitura, correpondente à presidência de câmara em Portugal, do Rio de Janeiro decidiu cancelar todas as festividades de Carnaval previstas para julho deste ano. A decisão surgiu após o agravamento da pandemia de covid-19 no país e no mundo.

"Nunca escondi a minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância económica dessa manifestação cultural para a nossa cidade. No entanto, parece-se sem qualquer sentido imaginar a esta altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho", escreveu o prefeito, Eduardo Paes, na rede social Twitter.

Esta é uma celebração que “exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba”, explicou. “Algo impossível de se fazer nesse momento”.

"Certamente em 2022 poderemos (todos devidamente vacinados) celebrar a vida e a nossa cultura com toda a intensidade que merecemos. Já determinei que a Riotur [empresa de turismo do município] e a secretaria municipal de cultura trabalhem na preparação de editais a fim de permitir que os fazedores dessa grande festa e celebração cultural tenham alguma forma de sustento ao longo de 2021", disse o autarca.

O famoso carnaval brasileiro deveria realizar-se em julho, em vez de fevereiro, após a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio de Janeiro e os presidentes terem decidido não realizar o tradicional desfile em fevereiro deste ano.

O Brasil é um dos países do mundo mais afetado do mundo pelo novo coronavírus, contabilizando mais de 8,6 milhões de casos infetados e 212.831 vítimas mortais.