Brasil. Flamengo e Palmeiras procuram distância

Venceram a maior competição de clubes na época passada, com Jorge Jesus no comando. O Flamengo arrecada 52 pontos na primeira divisão de futebol brasileiro, mas ficou de fora da Libertadores nos 16-avos, após perder nos penáltis com o Racing Club. Já o Palmeiras de Abel Ferreira, a um ponto de distância do Flamengo na tabela classificativa, vai disputar a final da Libertadores no dia 30, contra o Santos, procurando Abel Ferreira igualar o feito de Jorge Jesus na época passada.

Para o Brasileirão, Flamengo e Palmeiras enfrentam-se no Rio de Janeiro, numa partida que poderá ver a distância de um ponto alargada.

Os rubro-negros, treinados por Rogério Ceni, têm tido um registo errático de partidas, com as três vitórias seguidas frente ao Botafogo, Santos e Bahia a dar espaço para um empate e duas derrotas. Na última jornada, no entanto, o Flamengo conseguiu vencer o Goiás por três bolas a zero e recebe o Palmeiras com vontade de lucrar com esta recente vitória.

Já a equipa de Abel Ferreira não sabe o que é perder no primeiro escalão brasileiro há quatro jogos. Contam-se três vitórias, contra o Corinthians (por quatro bolas a zero), Recife e Bragantino, e um empate com o Grêmio. Para o jogo contra o Flamengo, o guarda-redes Diego Alves está ainda em dúvida, depois de uma lesão que o deixou de fora dos últimos quatro jogos do Palmeiras.

Na calha para ambas as equipas estão os lugares que dão acesso à Taça Libertadores, e nem o Flamengo nem o Palmeiras vão querer perder essa oportunidade, bem como a aproximação do líder São Paulo, que arrecada 57 pontos.

O saldo histórico mostra que Flamengo e Palmeiras não dão tréguas, com cinco empates nos últimos oito confrontos.

Atlético procura distância

O Atlético de Madrid vai a Eibar, no topo da tabela classificativa e com dois jogos em falta. A equipa da casa não está no seu melhor, arrancando a 19.a jornada da liga espanhola com 19 pontos, após uma derrota frente ao Levante por duas bolas a uma.

A partida que verá os internacionais portugueses João Félix e Rafa Soares frente a frente poderá servir para o Eibar se afastar da temida zona de despromoção ou para o Atlético de Madrid aumentar a distância já folgada que leva dos restantes clubes que aspiram ao título nesta temporada.

E o Eibar não terá uma tarefa facilitada, já que o Atlético de Madrid leva cinco vitórias seguidas na liga, a última delas contra o Sevilha por duas bolas a zero, e ainda só saborearam a derrota uma única vez. Na memória está ainda, no entanto, a eliminação da Copa do Rei pelo Cornellà, da segunda divisão.

Por outro lado, a equipa da casa sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos, contando apenas uma vitória.

Fora das opções de Diego Simeone estarão Koke e Trippier, e Dembelé, Herrera e Hermoso ficam em dúvida.