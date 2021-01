Óscar Felgueiras: "Duas semanas não serão suficientes para travar o crescimento"

Investigador da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, um dos especialistas ouvidos pelo Governo, diz que neste momento não é possível estimar quando será o pico de casos. Epidemia está com crescimento exponencial, que sem mudança de comportamentos continuaria ‘indeterminadamente’. Diariamente estão a ocorrer mais de 20 mil infeções, estima Óscar Felgueiras.

Alertou esta semana que temos provavelmente pela frente a maior tragédia dos últimos séculos na história do país. Que cenário é possível projetar com base na situação epidemiológica?

Estamos numa fase de crescimento exponencial, apesar das várias medidas restritivas em vigor desde o início do ano. A nova variante tem já um peso significativo no aumento da transmissibilidade. O Imperial College estimou que no caso de a nova variante ser a única a circular, o seu efeito no RT é de entre 0,4 e 0,7, comparando com a estirpe vulgar. Isso quer dizer, na prática, que se temos uma presença de 20% da nova variante, ela será responsável por pelo menos 0,08 do RT atual. Com o comportamento que temos tido nas últimas semanas, não é possível que o RT fique abaixo de 1 num futuro próximo. Ou seja, os novos casos sobem indeterminadamente.

Foi um dos peritos a alertar para um possível teto falso nos casos conhecidos, por limites na capacidade de deteção e testagem no país. Os recordes de casos desta semana resultam desse atraso na deteção ou são a situação a agravar-se?

Os recordes de casos resultam do agravamento da situação. Existem estrangulamentos na deteção de casos, que são sinalizados pela atual positividade perto dos 20%. Todos os casos que detetamos são apenas uma parte do que existe. À medida que os casos aumentam, é natural que haja um ajustar de recursos no terreno de modo a recuperar um melhor acompanhamento da situação. Os aumentos atuais são resultado desse esforço adicional mas também do aumento de positividade, pelo que a situação não está controlada. Seguramente têm existido mais de 20 mil novas infeções diárias.

Chegámos aos 14 mil casos diagnosticados num dia, aos 700 doentes em UCI e passamos os 200 óbitos diários. O que podemos esperar dentro de uma semana?

Por enquanto, apenas podemos esperar ver esses números crescerem. Na próxima semana não veremos grandes diferenças nessa tendência. O mais importante agora é alterarmos todo o comportamento e contribuirmos individualmente para conseguir estancar este crescimento. Temos de aprender a defendermo-nos desta nova ameaça, redobrando os cuidados habituais: máscara, distanciamento, higienização das mãos e sempre que possível ficar em casa.

