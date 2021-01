"Os políticos portugueses não sabem o que é pagar salários"

Para o responsável, é indispensável a subida do salário mínimo nacional para patamares na ordem dos mil euros para melhorar os níveis de produtividade do país. Eduardo Baptista Correia mostra-se preocupado com as injeções de capital na TAP e no Novo Banco, apontando a política governamental dos últimos anos: elevados níveis de endividamento. Aproveita ainda para falar sobre os novos projetos para o Taguspark, considerado um dos maiores centros de trabalho em Portugal, como o Museu de Arte Urbana e o hotel de quatro estrelas, ao mesmo tempo que refere as ajudas que têm sido dadas às empresas que mais precisam, criticando assim os apoios que têm sido dados pelo Governo. E confessa: «Não sei como é que este Governo dorme descansado».

O Taguspark surgiu numa altura em que começaram a ser pensados os parques empresariais em Portugal mas, até agora, passou por altos e baixos…

O Taguspark também corresponde um bocadinho à história recente da economia portuguesa. A ideia de fazer o Taguspark surgiu há cerca de 30 anos, numa fase em que o país recebia um conjunto de montantes financeiros muito significativos por parte da Europa. Havia uma ambição muito grande e uma visão relativamente bem alicerçada daquilo que se pretendia para o país. Havia uma visão de criação de riqueza, de desenvolvimento económico, de profunda integração europeia, e essa ambição, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, contava até com planos estratégicos relativamente interessantes – lembro-me, por exemplo, do tão falado plano Porter –, e o Taguspark surge precisamente nesse contexto. Ou seja, num contexto de construção, de visão futura, de desenvolvimento, de preparação de um país para os desafios económicos do final do séc. XX e início do séc. XXI, em que estava prevista uma grande ambição. Portugal fez um trabalho bastante interessante nessa altura, cresceu muito em termos de paridade de poder de compra, em índices de desenvolvimento económico e de revisão de índices horríveis que tínhamos, nomeadamente ao nível da mortalidade infantil.

Mas ficou por aí?

Por variadíssimas razões que estão muito relacionadas com a ausência de um plano estratégico, com o sistema político, com o sistema da justiça e com o sistema fiscal, o país começou a reduzir a velocidade de desenvolvimento, começou de algum modo a endividar-se excessivamente e, em vez de se desenvolver e de criar riqueza, passou a endividar-se. O Taguspark, um bocadinho pela contaminação que estas matérias envolvem, e também por via deste amorfismo generalizado e por culpa própria – indiscutivelmente, de má gestão –, foi perdendo as características que o tornavam tão diferenciado.

Inicialmente contava com grandes empresas-âncora...

Manteve sempre algumas empresas-âncora. Foi sempre uma referência em termos de parque de ciência e de tecnologia, mas a sua pujança, a sua dinâmica e o exemplo que foi dando ao país e à comunidade à sua volta foram sendo cada vez menos interessantes. A partir de 2018 decidimos, de uma forma muito intensa, planear e rever a matéria.

A sua chegada, no início de fevereiro de 2018, foi uma lufada de ar fresco?

Quisemos assumir claramente o posicionamento dos pais fundadores – no fundo, uma referência nacional e europeia –, definimos um conjunto de objetivos que passaram pela regeneração do edificado, por novo edificado completamente moderno, à luz daquilo que são os valores do local de trabalho no séc. XXI, refizemos a revisão daquilo que é a nossa missão.

E qual é essa missão?

A nossa missão é criar condições para que as empresas ligadas à tecnologia e à ciência possam desenvolver aqui as suas atividades. Decidimos apontar para patamares de civismo e decidimos que um dos nossos objetivos era ser um dos parques mais cívicos da Europa.

Para alcançar este objetivo foram traçados quatro pilares. Que pilares são esses?

O primeiro pilar é comportamental, está associado ao comportamento das pessoas: zero beatas no chão, zero papel no chão, zero automóveis mal estacionados, e fomos gradualmente, com uma política de comunicação, de simpatia, resolvendo esses problemas. Hoje é difícil encontrar uma beata no parque – não quer dizer que não exista, mas é muito difícil encontrá-la. Também é quase impossível encontrar um automóvel mal estacionado. A comunidade Taguspark preza o local público. O segundo pilar diz respeito ao facto de sermos um parque de ciência e tecnologia e apreciarmos a lei de Lavoisier, segundo a qual, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, parte dos nossos resíduos integram projetos tecnológicos residentes no Tagus. Por exemplo, as beatas que recolhemos nos nossos recipientes integram um projeto de produção de tijolos para a construção civil de uma startup do Instituto de Soldadura e Qualidade. O terceiro patamar é o da independência energética: queremos ser cada vez mais um exemplo de utilização de energias renováveis. Estamos neste momento a implementar, e nos próximos dias iremos inaugurar, 1500 painéis fotovoltaicos e vamos reduzir em cerca de 25% a nossa dependência da rede, produzindo cerca de um gigawatt anual. E, por fim, aquele que consideramos ser um dos patamares mais importantes, que diz respeito à dignidade laboral. Em relação aos funcionários dos prestadores de serviços que trabalham diretamente connosco – mais propriamente nos serviços de limpeza, de jardinagem e de manutenção –, chegámos no passado a acordo com as empresas fornecedoras para garantir que os trabalhadores dessas organizações passassem a trabalhar a tempo inteiro no Taguspark e recebessem, como salário mínimo nacional, 900 euros. Isto significa que as pessoas que recebiam, até maio de 2020, o salário mínimo nacional, de 635 passaram a ver o seu salário mínimo aumentar para os 900 euros. Para nós, é o último dos patamares de civismo, prende-se com a dignidade laboral e com aquilo que achamos que é fundamental fazer no país: criar riqueza e distribuí-la de forma equilibrada, de modo que as pessoas possam, no fundo, dar descontinuidade a ciclos de pobreza.

Como reagiram as empresas fornecedoras?

Reagiram bem porque o diferencial é pago pelo Taguspark. Introduzimos uma linha nos nossos contratos e na folha salarial dos trabalhadores aparece esse valor extra como prémio Taguspark. Isso fez com que os índices de felicidade no local de trabalho tenham aumentado de uma forma absolutamente exponencial, e a qualidade do serviço prestado também. Somos há muito apologistas da meritocracia e a meritocracia é precisamente isso: promover o bom trabalho, a excelência e o rigor. Mas isso tem de ser feito em grande equilíbrio e essa é uma das grandes falhas em Portugal. Somos um dos países que estão na cauda da Europa em termos de produtividade e estamos sempre a acusar os portugueses de falta de produtividade. No entanto, quando colocamos os portugueses em países ou em organizações mais meritocratas, os portugueses são dos melhores. O que falha? Temos em Portugal um sistema de ciências do trabalho e de empresas absolutamente ultrapassado, pouco meritocrático, o que faz com que as pessoas não tenham grandes incentivos a fazer bem feito.

