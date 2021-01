Nova quebra do PIB no 1.º trimestre.

O Fórum para a Competitividade prevê uma nova contração do PIB no primeiro trimestre de 2021, colocando Portugal em «recessão técnica».

Quanto à retoma este ano, avisa que «enfrenta acentuados riscos».

De acordo com a entidade liderada por Ferraz da Costa, os novos confinamentos de 2021, «cujo fim é ainda muito difícil de prever, os valores extremamente elevados de novos casos de covid e de mortes deverão trazer nova quebra do PIB no 1.º trimestre».