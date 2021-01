Efemérides de 22 de Janeiro

1500 D. Manuel I (1469-1521, a reinar desde 1495) determinou há 521 anos que «não se pague moradia aos moços fidalgos» sem terem dado provas do domínio da língua, com certidão do mestre de gramática.

1581 Foi derrotada há 500 anos, nos Açores, onde se refugiara para resistir ao felipismo (1580-1640) o Prior do Crato (1531-95), e com a ajuda francesa, a esquadra espanhola comandada por Pedro Valdez, enviado de Filipe II (1527-98), o qual tomaria no entanto o território em 1583, obrigando D. António a fugir para Londres.

1771 A Espanha cedeu há 256 anos as Ilhas Malvinas a Inglaterra, no contexto de enfrentamentos militares regionais entre armadas dos 2 países.

1808 A Casa Real portuguesa (com D. Maria I e o regente D. João, futuro VI) chegou há 213 anos ao Brasil, no mesmo dia em que as forças de Napoleão se instalavam em Lisboa, e em que se decidiu a abertura (por pressão inglesa) dos portos brasileiros ao tráfego internacional e aos aliados de Portugal.

1818 O Sinédrio (nome tirado de uma organização judaica) foi constituído há 203 anos anos no Porto, como organização secreta, por Manuel Fernandes Tomás, na sequência do falhanço do golpe liberal de Gomes Freire de Andrade, e com o objectivo imediato de expulsar os ingleses de Portugal.

1905 Domingo sangrento em São Petersburgo, há 116 anos, 2 mil operários foram massacrados pela Guarda do czar, num acontecimento que se supõe ter apressado a Revolução comunista.

1961 Teve lugar há 60 anos a Operação Dulcineia, na qual o capitão Henrique Galvão desviou o paquete Santa Maria (rebaptizando-o Santa Liberdade).

1963 A França (De Gaulle) e a Alemanha (Adenauer) assinaram há 58 anos o Tratado do Eliseu, com menos de 6 páginas, que selou a reconciliação entre os dois países.

1974 O empresário e ex-secretário de Estado de Salazar Jorge Jardim (1919-82), de Moçambique, definiu há 47 anos o plano para a aplicação do Programa de Lusaca, que previa a independência dos territórios coloniais, e admitia o recurso a um golpe de estado branco.

1979 Abu Hassan Salameh, alegado mentor do massacre da equipa israelita nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, foi assassinado há 42 anos em Beirute, supõe-se que numa operação da Morrad (serviços secretos de Israel).

1980 O Governo soviético liderado por Brejnev (1906-82, líder soviético desde 77) deteve há 41 anos o físico Andrei Sakharov (1921-89), Nobel da Paz, e retirou-lhe os títulos oficiais.

1998 A revista Newsweek revelou há 23 anos a existência de um caso entre o então Presidente dos EUA Bill Clinton (n.1946, em funções entre 1993-2001) e uma estagiária da Casa Branca, a tal Mónica Lewinsky (n.1973).

1999 Os então dirigentes do PSD e PP, Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas, formalizaram há 22 anos os princípios constitutivos da Alternativa Democrática – que veio a vigorar até há pouco (e parece ter futuro), apesar de uma oposição inicial de Durão Barroso.

2008 Catorze países, incluindo Portugal, ratificaram há 13 anos em Madrid um protocolo de gestão costeira, no âmbito do Convénio de Barcelona, que obriga a proteger os primeiros 100 metros dos 46 mil quilómetros da costa do Mediterrâneo

2017 O Museu Soares dos Reis, no Porto, foi o palco para dezenas de militantes do PCP protestarem há 4 anos contra o incumprimento da aplicação da lei que prevê a gratuitidade das visitas aos museus aos domingos e feriados de manhã.