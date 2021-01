Francisca Pinto Ribeiro Pereira: "Não sei estar sozinha. Isso para mim é uma coisa que não existe"

A última vez que conversámos estavas grávida da Julieta. Passaram cerca de três anos e meteu-se uma pandemia pelo meio. Como é que estás?

Estou radiante em relação à Julieta, obviamente. O tempo passa a correr e lembro-me perfeitamente de que quando estava grávida dela tinha imenso medo de como iria ser ter mais um filho. Só que ela foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Além de ser uma miúda super extrovertida e animada - até digo que é igual a mim -, veio dar uma estabilidade emocional também à família. É engraçado, nós achamos que a Julieta é, assim, o pilar. Este último ano tem sido um ano em que estamos mais unidos do que nunca. Tê-los aos três faz-nos agradecer termos conseguido chegar até aqui com três filhos saudáveis, felizes e tranquilos e também na companhia que nos fazem. No ano passado ficámos cinco meses em casa, com eles, e em que só saímos para ir para a casa dos meus pais no Alentejo, mas estivemos sempre os cinco juntos e foi um desafio.

O primeiro confinamento também foi cá em Lisboa ou no Rio de Janeiro?

Quando Portugal começou a confinar, o Brasil ainda não estava assim. E foi engraçado porque o Ricardo [Pereira], no dia 15 de março – altura em que começou o confinamento em Portugal –, foi quando acabou as gravações da novela que estava a fazer no Brasil. Nós achámos por bem, e por termos a noção do que estava a acontecer em Portugal e no mundo, começar a confinar por lá também. Eles só começaram a confinar no final de março. Ficámos lá ainda quase um mês, em casa, e quando começaram as aulas online pensámos: ‘Vamos para Portugal’. Assim estaríamos perto dos pais do Ricardo, que não têm mais ninguém porque é filho único, e era melhor estarmos perto dos nossos familiares, não sabendo no que iria resultar. E viemos para Portugal. Portanto, o início do confinamento foi no Brasil, mas o resto foi cá. Foi uma aventura.

O que faziam para distrair três filhos, ainda por cima tão pequenos? Há muitas pessoas que perguntam o que podem fazer, porque é muito tempo em casa, sobretudo para as crianças… Olha, uma das partes boas da escola online e de ser o horário brasileiro era eles só começarem as aulas ao meio dia – horário de Portugal – e nós aproveitávamos a manhã. Eu e o Ricardo, que adoramos fazer ginástica, fazíamos sempre uma aula em família. Punhamos os miúdos a fazer qualquer coisa connosco. O Vicente está sempre a dizer que quer ser como o Cristiano Ronaldo, então fazíamos sempre ginástica de manhã. Depois tomávamos um bom pequeno-almoço todos juntos e ao meio-dia dividíamo-nos. O Vicente tinha aulas com o Ricardo e a Boo [Francisca] tinha aulas comigo. O Vicente estava no 2º ano e a Boo no jardim de infância, a começar as letras. Mas se eles agora vierem para casa eu nem quero imaginar, porque o Ricardo vai gravar e eu vou ficar sozinha com os três - e agora a Julieta também vai ter aulas de Zoom. Eu dizia à professora dela: ‘Ela tem três anos, não vai acontecer. Eu vou ter outros dois a terem aulas e vou ter que virar um polvo’ [risos]. A Boo ainda não sabe ler e eu vou ter que ficar com ela, além de que não vou ter aqui o Ricardo. Uma coisa era quando nos sentávamos os quatro na mesa da sala de jantar, o Ricardo ficava num canto com o Vicente e eu no outro com a Boo. Ao contrário de muitos pais, eu acho que isto foi muito importante para a nossa família. Demo-nos todos muito bem. Claro que houve momentos de tensão e em que estávamos mais cansados, tentámo-nos reinventar e fazer coisas giras. As crianças ficaram felizes da vida por estarem connosco. Houve momentos em que eles não queriam fazer trabalhos ou que estávamos mais cansados, mas acabávamos sempre por levar aquilo da melhor maneira. No último dia de aulas, a professora da Francisca fez um vídeo muito giro de final de ano, onde inicialmente apareciam os miúdos todos na escola, as festas, os trabalhos e no final eram as fotografias que os pais mandavam das aulas online e dos pais com eles. Olha, comecei a chorar baba e ranho a pensar no que nós ultrapassámos. Estivemos sempre ao lado dos nossos filhos, virámos professores e a importância que isso teve. Eu também entendo aqueles pais que não tinham tempo porque tinham que estar a trabalhar e que não tinham paciência, eu às vezes não a tinha porque a Julieta também andava a correr pela casa e a pedir atenção. Mas, quando olhei para trás e passou, disse ao Ricardo: ‘Uau, conseguimos!’. E não foi assim tão difícil. Temos amigos que nos diziam que não aguentavam mais, mas eu também acho que isso se deve muito à nossa maneira de ser. Nós somos extremamente positivos. Eu sou uma pessoa super alegre e bem disposta, claro que também tenho os meus maus humores, mas vejo sempre o lado bom das coisas. Acho que tentámos tirar o melhor partido disso para fazermos ginástica juntos, para cozinharmos juntos, para vermos séries juntos, para vermos os filmes do antigamente, o Star Wars, sei lá, todos os filmes da Disney da nossa época. Fizemos tudo. Chegámos a estar setenta e tal dias, se não me engano, sem ver ninguém, sem ir ao supermercado – era tudo online –, mas quando as coisas abriram fomos saindo com calma para casa dos meus pais e começámos a espreitar para o mundo. Agora digo ao Ricardo que tenho medo de ficar sozinha com os três mas é assim: Bora lá.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.