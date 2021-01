O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, testou positivo ao novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo clube espanhol esta sexta-feira.

"O Real Madrid comunica que o nosso treinador, Zinedine Zidane, testou positivo à covid-19", lê-se numa nota publicada no site do clube.

O resultado do técnico francês, de 48 anos, foi o único positvo nos testes realizados ao plantel antes do jogo do próximo sábado, frente ao Alavés.