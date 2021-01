Autocarros da Área Metropolitana de Lisboa passam a operar com horário de férias escolares

Os horários serão ajustados “de acordo com a realidade específica de cada carreira”.

Os transportes rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão passar a circular com o horário de férias escolares, na sequência do encerramento das escolas por um período de 15 dias, a partir desta sexta-feira.

Em comunicado, a AML afirma que o fecho das escolas “implicará a natural tomada de medidas de ajuste relativamente aos serviços de transporte público prestados”. Assim, os horários serão ajustados “de acordo com a realidade específica de cada carreira”, mas os operadores devem, “se necessário, proceder ao reajuste e desdobramento dos serviços, no sentido de assegurar a oferta nos períodos de maior procura, como o período de ponta da manhã e da tarde”. Este ajuste tem “caráter provisório”.

A oferta deverá garantir “a existência de transportes em todas as localidades, com especial atenção para aquelas que não dispões de outras alternativas de transporte fora do período escolar” e servir “os equipamentos de saúde, designadamente os hospitais”.

A AML salienta que os autocarros circulam atualmente com limitação de 2/3 de lotação e que continuará a seguir as medidas de higienização previstas no plano de contingência.

Os ajustes deverão ser consultados junto dos operadores da Grande Lisboa: a Rodoviária de Lisboa, TST – Transportes Sul do Tejo, Scotturb, Vimeca, Isidoro Duarte, JJ Santo António, Henrique Leonardo Mota e Barraqueiro – Boa Viagem e Barraqueiro – Mafrense.