Polícia fecha escola em Cascais onde mais de 40 alunos iam fazer exame

A PSP foi alertada para o facto de mais de 40 alunos do 10.ºano se prepararem para fazer um exame numa escola em Cascais, um dia depois de o Governo ter decidido encerrar todos os estabelecimentos escolares.

As autoridades deslocaram-se ao local depois de terem recebido denúncias anónimas e fecharam a escola St. Dominic's International School, em São Domingos Rana.

No local estariam já duas dezenas de alunos, dos 43 que fariam o exame, os encarregados de educação foram chamados para irem buscar os filhos.



A PSP foi ainda chamada a uma creche em São João do Estoril, também no concelho de Cascais, devido ao funcionamento irregular do espaço, que deveria estar encerrado.