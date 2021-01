Andebol. Portugal vence (33-29) Suíça no mundial

Portugal venceu esta sexta-feira a Suíça, por 33-29, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Main Round do campeonato do mundo de andebol, que decorre no Egito. Com esta vitória, a seleção nacional, orientada por Paulo Pereira, fica a apenas uma vitória do apuramento para os quartos-de-final da prov.

Em destaque no triunfo frente aos helvéticos estiveram Victor Iturriza (sete golos), Fábio Magalhães (seis golos) e ainda o veterano guarda-redes Humberto Gomes. Na Suíça, o foi para Schmidt, que marcou 11 golos (e foi eleito como o melhor em campo).

Portugal tem agora de vencer a poderosa França, no domingo (19h30), para se apurar para os quartos-de-final.