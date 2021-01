Reino Unido volta a registar mais de 40 mil casos em 24 horas

O Reino Unido registou esta sexta-feira 40.261 casos do novo coronavírus – desde sábado que o país não registava mais de 40 mil casos. Foram ainda registadas 1.401 vítimas mortais, sendo o quarto dia consecutivo com mais de mil óbitos.

O Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico adiantou ainda que 5.383.103 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, e 466.796 já receberam a segunda dose.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já registaram mais de 3,5 milhões de casos e cerca de 96 mil pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has now been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Friday 22 January 2021, 40,261 new cases and 1,401 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 5,383,103 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/SOBi04uw9J