Variante inglesa "pode estar associada a uma maior mortalidade"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou esta sexta-feira que a nova variante do vírus SARS-CoV-2 “pode estar associada a uma maior mortalidade”, além de ser mais contagiosa. As suas afirmações têm por base novos estudos epidemiológicos, ainda preliminares.

"Agora também parece que há indícios de que a nova variante, aquela que foi identificada pela primeira vez em Londres, e no sudeste [de Inglaterra], pode estar associada a uma maior mortalidade”, afirmou em conferência de imprensa.

“É enorme o impacto desta nova variante, o que pode justificar a enorme pressão que o Serviço Nacional de Saúde está a sofrer”, disse.

Recorde-se que a nova variante mais contagiosa do vírus foi inicialmente detetada no Reino Unido, mas já chegou a cerca de 60 países. O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge estima que, desde dezembro, tenham sido registados em Portugal cerca de 30 mil casos com esta variante.