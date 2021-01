Espanha regista 42.885 novos casos

As autoridades espanholas notificaram esta sexta-feira 42.885 casos do novo coronavírus – menos 1.472 do que o recorde de ontem. Do total de novos casos, 18.187 foram registados nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol.

Morreram ainda 400 pessoas vítimas da covid-19, menos quatro do que na véspera.

Madrid continua a ser a região mais afetada com 4.626 novos casos, seguida de Castela e Leão com 2.575 e da Catalunha com 2.152. Atualmente o nível de incidência da covid-19 em Espanha situa-se nos 829 casos por cada 100 mil habitantes.

Para fazer face ao aumento de casos, a Comunidade de Madrid antecipou o recolher obrigatório das 23h para as 22h já a partir de segunda-feira. Os estabelecimentos comerciais terão de passar a encerrar às 21h.

Desde o início da pandemia, as autoridades espanholas já deram conta de 2.499.560 infeções e 55.411 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.