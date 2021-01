Marisa Matias acredita que “se toda a esquerda for votar, vai ser possível a solidariedade ganhar ao insulto”

Marisa Matias fechou a campanha em Coimbra – cidade onde vota no domingo –, fazendo um apelo ao voto com a convicção que “a campanha virou” e, por isso, "se toda a esquerda for votar, vai ser possível a solidariedade ganhar ao insulto”.

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda disse que “se toda a esquerda for votar, nós conseguimos e é por isso que apelo ao voto na defesa do Serviço Nacional de Saúde, no combate à precariedade, na luta pela igualdade entre homens e mulheres". "E é por isso também que digo que no domingo é sorriso nos lábios, é orgulho no voto e é vermelho em Belém", afirmou.

Numa jornada onde Marisa Matias reuniu virtualmente com profissionais do setor da saúde, que estão na linha da frente no combate à pandemia, a candidata prometeu "ser também linha da frente na defesa da democracia durante esta candidatura". "Não é por acaso que estamos aqui hoje, neste lugar, porque foi aqui, no Convento de São Francisco, em Coimbra, que foi apresentada a Lei de Bases da Saúde do António Arnaut e do João Semedo, numa das sessões mais emocionantes a que tive oportunidade de assistir", explicou.