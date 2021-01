O jornalista e apresentador de televisão Larry King morreu aos 87 anos.

Larry King tinha sido diagnosticado com covid-19 no início do mês e terá morrido vítima da doença.

Jornalista pertencia ao grupo de risco, além do fator da idade, o jornalista sofria de diabetes tipo II e já tinha tido um ataque cardíaco e cancro do pulmão.