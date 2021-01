United e Liverpool, again

É como um replay mas, desta vez, o empate não é um resultado possível. Manchester United e Liverpool estiveram frente a frente no domingo e acabaram a partida a contar para a Premier League empatados a zero. No sábado repete-se o confronto, mas para a Taça inglesa, onde o empate não é uma hipótese.

A equipa de Bruno Fernandes ganhou vantagem sobre os reds na Premier League, mas o jogo de sábado, a contar para a quarta ronda da Taça, não tem vencedor garantido.

Na Bundesliga, Bayer Leverkusen e Wolfsburg enfrentam-se na 18.ª jornada da liga, a três pontos de distância, com os farmacêuticos na vantagem. A partida de dia 24, no entanto, servirá para os lobos procurarem reduzir esta vantagem e aproximar-se assim dos primeiros lugares da tabela. Já o Bayer tem na mente um duplo objetivo: distanciar-se do Wolfsburg e aproximar-se do topo. A equipa esteve três jogos sem vencer na liga, mas a última jornada deu uma vitória sobre o Borussia Dortmund, por uma bola a zero, e o Bayer irá com certeza querer aproveitar-se desta vantagem. Do lado do Wolfsburg, os resultados também deixam muito a desejar, com uma vitória e dois empates nas últimas partidas.