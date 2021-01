Índice de transmissão em Portugal está em crescimento

RT está há 24 dias acima de 1. O valor médio nos últimos dias foi de 1,13, mas em Lisboa e Vale do Tejo foi de 1,17.

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está há 24 dias acima de 1, tendo mesmo sido verificado um período de crescimento para os 1,13 registados na última segunda-feira, segundo dados divulgados pelo ministério da Saúde, este sábado.

"O R(t) nacional encontra-se acima de 1 há 24 dias. Neste período variou entre 1,01 e 1,25", adianta o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Segundo os últimos dados do INSA, verifica-se uma "tendência crescente de novos casos ao nível nacional em todas a regiões do país, com exceção da Região Autónoma dos Açores".

O valor médio do Rt, entre os dias 14 e 18 de janeiro, foi de 1,13 em Portugal, sendo mais alto em Lisboa e Vale do Tejo (1,17), seguindo-se o Norte (1,12), o Centro (1,12), a Madeira (1,08), o Algarve (1,06), o Alentejo (1,05) e os Açores (0,93).

"Nos últimos dias o valor do Rt interrompeu o processo de decréscimo, tendo dado lugar a um período de crescimento lento de 1,11 para 1,13 a 18 de janeiro. Este resultado sugere uma estabilização ou aumento ligeiro da velocidade de crescimento da incidência de SARS-CoV-2", indica o INSA.