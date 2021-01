Ator Jorge Sousa Costa morreu vítima de covid-19

O ator Jorge Sousa Costa morreu, este sábado, aos 93 anos vítima da covid-19, confirmou o grupo Novos Parodiantes ao qual estava ligado há mais de vinte anos.

Jorge Sousa Costa estava já internado devido à doença no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

“Infelizmente, nem tudo são sorrisos! A equipa dos Parodiantes teve uma enorme perda! Jorge Sousa Costa deixou-nos hoje depois de cinco dias de luta contra o brutal vírus! Com longa carreira no teatro, cinema e televisão, veio enriquecer muito a equipa dos Novos Parodiantes, dando voz a inúmeras personagens e ajudando, com a sua experiência, a formar novos valores”, lê-se no comunicado dos Novos Parodiantes.

O ator foi protagonista de Retalhos da Vida de Um Médico, o filme histórico de Jorge Brum do Canto, a partir da obra de Fernando Namora. Participou também vátios musicasi de Filipe La Féria, como Um Violino no Telhado.