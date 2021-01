Sting odiava tanto um tema dos Police que enterrou a cassete original no jardim

O ex-guitarrista dos Police, Andy Summers, revelou, numa entrevista à revista Classic Rock, que Sting odiava de tal forma uma música da banda que chegou mesmo a enterrar a cassete com a gravação original no jardim.

O músico não suportava tocar Behind My Camel, o tema instrumental do álbum Zenyatta Mondatta que recebeu o Grammy para Melhor Performance Rock Instrumental em 1980.

"Eu sempre me interessei por coisas mais fora", começou por dizer Andy Summers. "As canções mais comerciais vinham do Sting. Mas não tínhamos canções suficientes para preencher o disco, e eu tinha a Behind My Camel. Perguntei se não a poderíamos tocar e ele disse que não a queria", contou.

"Acho que ele enterrou mesmo a cassete no jardim. O Stewart [Copeland] não se importou de tocar, pelo que fiquei eu com o baixo", recordou.