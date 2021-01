"F*dam-se os 86 anos. Na minha cabeça, tenho 39", diz Judy Dench

Os ingleses chamam-na um ‘tesouro nacional, mas a atriz Judi Dench odeia o título, por várias razões, entre elas a insinuação do peso da idade.

A vencedora de um Óscar tem 86 anos, mas, em entrevista ao Guardian, disse que cada vez se sente mais jovem.

Acima de tudo o rótulo [tesouro nacional] é terrível. É sombrio e bafiento, depois relega-me a ser uma mulher de 86 anos, quando eu na minha cabeça sou alta e esguia e tenho à volta de 39 anos”, disse Judi Dench.

"É como se eles [os britânicos] tivessem pegado em mim e me tivessem colocado num armário com vitrine para me exporem ao mundo. Só que trancaram a porta, e agora não consigo sair".

O jornalista, que a estava a entrevistar, sugeriu-lhe que então devia estilhaçar o vidro e sair a correr. Ao que a atriz respondeu: "Exatamente. F*dam-se os meus 86 anos".