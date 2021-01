Georgina Rodríguez recebe carta pessoal da rainha Sofia

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez recebeu uma carta da rainha Sofia de Espanha.

Trata-se de cartão-postal personalizado que Georgina fez questão de mostrar aos seus seguidores no Instagram.

Não foram revelados os motivos do envio do cartão-postal de boas-festas, mas a revista espanhola Hola adianta que estará relacionado com o apoio de manequim espanhola a causas solidárias, como o projeto Novo Futuro.

Em novembro, do ano passado, Georgina e Ronaldo visitaram a associação e entregarem presentes às crianças institucionalizadas.