Costa apela ao voto e ao cumprimento das regras sanitárias

As mesas de voto abriram às 08h00 e encerram às 19h00.

O primeiro-ministro, António Costa, apelou, este domingo, ao voto e ao cumprimento das regras sanitárias devido à pandemia da covid-19. Portugal elege hoje o próximo Presidente da República e Costa lembrou que "votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania”.

“Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro. Para garantir as regras sanitárias estão abertas mais de 12 mil secções de voto e foram adquiridos milhares de equipamentos, num planeamento sem precedentes”, escreveu o chefe do Governo no Twitter.

“Há quatro medidas essenciais para o voto em segurança: utilizar máscara; manter a distância de segurança; desinfetar as mãos; utilizar caneta própria. A sua participação é essencial para reforçar a nossa democracia”, acrescentou.

Recorde-se que concorrem às eleições sete candidatos - Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, João Ferreira (PCP e PEV) e Ana Gomes (PAN e Livre).