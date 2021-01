Juventus regressa às vitórias contra o Bologna

Após a derrota por duas bolas a zero frente ao Inter de Milão, a vecchia signora foi até Turim para enfrentar o Bologna, a contar para a 19ª jornada da Serie A italiana.

Rapidamente a equipa treinada por Andrea Pirlo se pôs em vantagem no marcador, aos 15 minutos de jogo, com o internacional português Cristiano Ronaldo a assistir Arthur, que fez o um a zero para a Juve.

Já na segunda parte, a Juventus quis aumentar a margem, e Weston McKennie, assistido por Juan Cuadrado, bateu o polaco Skorupski, fechando o marcador final em dois a zero.

Com este resultado, a Juve arrecada 36 pontos na primeira liga italiana, alcançando a Atalanta e colocando-se perto da Roma de Paulo Fonseca, que tem um ponto de vantagem e um jogo a menos na liga.

O Bologna, por sua vez, parece não estar nos seus melhores dias, com uma única vitória nos seus últimos dez jogos.