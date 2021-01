Rapariga de 18 anos denuncia plantação de canábis do namorado

Foi apreendido material como oito telemóveis, 533 euros em numerário, uma estufa, uma balança digital e diversos objetos relacionados com o cultivo e tráfico de estupefacientes como lâmpadas de aquecimento.

Um homem de 25 anos foi detido, pelo Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Loulé, na passada sexta-feira, por tráfico de estupefacientes no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Loulé.

De acordo com a GNR, em comunicado, após a receção da denúncia relativa ao processo anteriormente mencionado, "os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde constataram que se encontrava um casal a discutir", sendo que, durante a abordagem, a vítima, uma mulher de 18 anos, "informou os militares que o namorado tinha uma plantação de canábis no interior da residência".

Deste modo, após diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, onde foi possível confirmar a existência de uma estufa, tendo sido apreendido o seguinte material: 16 plantas de canábis, oito telemóveis, 533 euros em numerário, uma estufa, uma balança digital e diversos objetos relacionados com o cultivo e tráfico de estupefacientes como lâmpadas de aquecimento, extratores, diversos fertilizantes e sementes, uma ventoinha, um termóstato e vários sacos.

O detido foi constituído arguido e foi presente, no sábado, ao Tribunal Judicial de Faro, tendo ficado sujeito a apresentações semanais no posto policial da área de residência.