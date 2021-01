Benfica vence clássico de Hóquei em Patins em jogo frenético

O clássico de hóquei em patins viu o Sporting receber o Benfica, inicialmente a quatro pontos de distância na tabela classificativa da primeira divisão da modalidade.

No fim da partida, no entanto, a vitória do Benfica permitiu à equipa aproximar-se do Sporting, agora a um único ponto de distância.

O jogo começou com um grande ritmo, e o primeiro golo veio mesmo aos 9 minutos. Carlos Nicolia, do Benfica, começou por acertar no poste da baliza leonina, mas Valter Neves recuperou e, fazendo proveito da confusão na área, inaugurou o marcador.

Aos 23 minutos, o Benfica aumentou a vantagem, com Lucas Ordoñez num duelo frente a André Girão, acabando por bater o guarda-redes leonino e fazendo o dois a zero.

Nem um minuto depois, no entanto, o Sporting diminuiu a vantagem, com Platero a aproveitar a jogada de Ferran Font e a fazer o primeiro golo do Sporting na partida.

Iniciada a segunda parte, o clube de Alvalade recuperou a igualdade no marcador. Aos 32 mintuos, Alessandro Verona bateu Pedro Henriques, e atingiu o dois a dois.

Lucas Ordoñez bisou nesta partida, e recuperou a vantagem para o Benfica aos 35 minutos, num livre direto.

Mas o ritmo da partida estava mesmo frenético, e aos 43 minutos o Sporting colocou-se novamente em pé de igualdade, com Pedro Gil marcar o terceiro golo dos 'leões'.

Seguiu-se um pingue-pongue de golos, com o Benfica a fazer o quatro a três aos 48 minutos, num contra-ataque de Diogo Rafael, que poucos minutos depois repetiu a façanha, colocando as 'águias' com dois golos de vantagem.

O Sporting ainda reduziu a distância, com Telmo Pinto a marcar o último golo da partida, segundos antes do apito final.

O Benfica acabou assim por vencer o duelo renhido e emocionante, por cinco golos a quatro.